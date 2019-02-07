Доллар США стабилен к евро, слабо дешевеет к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США практически не меняется к евро, при этом иена дорожает впервые за пять сессий.

По состоянию на 9:19 евро стоил $1,1360 против $1,1362 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 124,89 иены по сравнению со 124,95 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:19 давали 109,93 иены против 109,97 иены в среду.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,03%.

Курс иены растет впервые с прошлой недели к большинству основных мировых валют из-за повысившегося спроса на защитные активы в преддверии следующего раунда торговых переговоров США и Китая.

Как сообщалось, американский министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде торговых переговоров. Сторонам требуется уладить противоречия до 1 марта, в обратном случае пошлины на импортируемые в США китайские товары на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%.

Участники валютного рынка также продолжают оценивать статданные по американской экономике, обнародованные в среду. Накануне стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США уменьшился в ноябре на 11,5% и составил $49,3 млрд. В октябре отрицательное сальдо было максимальным с октября 2008 года - $55,7 млрд.

Австралийский доллар продолжает снижение к доллару США после падения на 1,8% в среду на заявлениях руководства Резервного банка Австралии, указавших на смягчение позиции ЦБ в отношении денежно-кредитной политики.

Кроме того, сегодня доллар США дорожает по отношению к канадскому доллару, а также в паре со швейцарским франком и норвежской кроной.