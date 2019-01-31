Доллар США дешевеет на итогах заседания ФРС

Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют на итогах первого в текущем году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции подтвердил сигналы о том, что ЦБ, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу. Рынок последние недели не ждал повышения стоимости кредитования до конца текущего года, и выступление Дж.Пауэлла лишь укрепило уверенность инвесторов.

По состоянию на 9:29 евро стоил $1,1498 против $1,1480 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой составила на то же время 125,08 иены по сравнению со 125,17 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:29 давали 108,78 иены против 109,04 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в четверг снижается на 0,15%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,16%.

Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,3126 против $1,3116 в предыдущий рабочий день и 1,1413 евро по сравнению с 1,1426 евро.

ФРС по итогам заседания 29-30 января сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение.

Американский ЦБ может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий, отмечается в отдельном документе. "Комитет намеревается продолжать реализацию денежно-кредитной политики в режиме, при котором достаточное предложение резервов обеспечивает осуществление контроля над процентной ставкой по федеральным кредитным средствам и другими краткосрочными процентными ставками преимущественно через фиксирование регулируемых Федеральным резервом ставок, при этом активное управление предложением резервов не требуется", - говорится в нем.

Ранее Федрезерв не публиковал подобных заявлений, но принял решение прояснить ситуацию для рынка "после продолжительного обсуждения и изучения имеющегося опыта".