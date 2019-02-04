Последнее обновление: 04.02.2019 15:14

В аэропорту Гамбурга ожидаются перебои в расписании в связи с забастовкой

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 4 февраля, проходит предупредительная забастовка персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта. Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, начиная с 3 часов ночи.

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и по возможности ограничиться ручной кладью.

На 4 февраля запланировано 388 рейсов - 194 вылета и 194 посадки. Об отмене полетов пока не сообщается.

Verdi добивается для почти одной тысячи сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта повышения зарплаты на 275 евро в месяц. Эти сотрудники, в числе прочего, отвечают за погрузку и выгрузку багажа и доставку пассажиров к самолетам на автобусах. Две недели тому назад в аэропорту Гамбурга бастовалперсонал, отвечающий за безопасность. Это привело к серьезных сбоям в расписании полетов.

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