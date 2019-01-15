Последнее обновление: 15.01.2019 14:51

Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии

Сразу восемь аэропортов Германии во вторник, 15 января, охвачены забастовкой 23 тысяч сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi.

В полночь стачка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратил работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле - с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте (Веймаре) - с 6:00 до 22:00.

Нынешняя забастовка в аэропортах - одна из самых масштабных в стране. "Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована ", - предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

По данным организации, от стачки пострадают как минимум 220 000 авиапассажиров. В одном лишь Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5000 сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба эксплуатирующего предприятия Fraport.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. По действующему тарифному соглашению час работы оплачивается 17,60 евро.

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