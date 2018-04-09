Последнее обновление: 09.04.2018 17:14

Lufthansa 10 апреля отменит 800 рейсов из-за забастовки в аэропортах

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовкой в аэропортах Германии, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее в понедельник профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии, в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена, проведет забастовку во вторник. Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы.

Отмечается, что отмены коснуться примерно половины запланированных на 10 апреля рейсов, осуществляющихся по 58 направлениям, и затронут порядка 90 тысяч пассажиров.

В среду, 11 апреля, рейсы будут выполняться по графику. На сайте Lufthansa опубликовано новое расписание рейсов на вторник, авиакомпания обещает предупредить всех пассажиров, которых коснуться изменения.

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