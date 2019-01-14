В Германии к забастовкам подключатся еще восемь аэропортов

С 15 января к забастовке работников служб безопасности подключатся еще восемь немецких аэропортов. Об этом сообщает представитель профсоюза - Verdi.

Профсоюз сотрудников служб безопасности аэропортов требует повысить почасовую заработную плату в зоне контроля до €20 в час. Требование касается около 23 тысяч работников.

Предупредительные забастовки объявлены в аэропортах Бремена, Гамбурга, Дрездена, Лейпцига, Мюнхена, Эрфурта. В некоторых аэропортах забастовка будет 24-часовой, в других – с 2:00 до 20:00.

Напомним, забастовка сотрудников служб безопасности началась утром 10 января в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

Работодатели были готовы пойти на уступки и повысить им зарплаты на 6,45%, однако в Verdi с предложением не согласились.