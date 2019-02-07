В аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера 7 февраля проходят забастовки персонала, которые могут привести к задержкам и опозданиям рейсов.

Профсоюз Verdi призвал к стачке сотрудников службы Aviapartner, отвечающей за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, сообщает аэропорт Дюссельдорфа в среду, 6 февраля. Рекомендуется в этот день перед вылетом проверить информацию о рейсе.

Информация о забастовке, которая проходит с 3.00 до 11.00 по местному времени, поступила неожиданно, отмечается в заявлении. В это время прекратится погрузка багажа на рейсы Lufthansa, Condor, Easyjet и других авиакомпаний. В аэропорту Дюссельдорфа 7 февраля запланировано 580 прилетов и вылетов. В связи с забастовкой в этот день будут работать дополнительные консультанты, который помогут пассажирам сориентироваться.

В Ганновере погрузка багажа прекращена с 5.00 до 13.30 по местному времени. Она затронет семь рейсов, сообщила представитель местного аэропорта информагентству dpa. По данным воздушной гавани, речь идет о вылетах в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву и Лондон. Еще 26 рейсов, также вылетающих в это время, стачка не коснется, так как их обслуживает не Aviapartner.

Профсоюз Verdi требует от владельцев Aviapartner, в частности, выплачивать сотрудникам так называемую рождественскую премию и повысить оплату за работу ночью и в выходные дни.