Три немецких аэропорта завтра будут бастовать

Сразу в трех немецких аэропортах - Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта - 10 января будут бастовать.

На этот раз профсоюз Verdi сагитировал на предупредительную акцию протеста сотрудников служб безопасности.

"Забастовка продлится весь день: в Штутгарте с 3 часов ночи четверга, в Дюссельдорфе и Кельне/Бонне – с 00 часов", - предупредили руководители профсоюза.

Во всех трех аэропортах ожидается как полная отмена рейсов, так и опоздания.

Как известно, 7 января бастовали в обоих аэропортах Берлина, однако, в течение лишь 3 утренних часов.

Причина спора – требование повышения оплаты труда для примерно 23 тыс. сотрудников в сфере авиационной безопасности. Профсоюз хочет добиться повышения почасовой заработной платы до 20 евро в общенациональном масштабе сотрудникам, которые осуществляют контроль пассажиров, грузов, персонала и товаров, а также выравнивания зарплаты между работниками в западных и восточных землях. Работодатель - Федеральная ассоциация компаний авиационной безопасности (BDLS) – предлагает со своей стороны увеличить оплату труда на 1,8 - 2,0 процента в год в течение двухлетнего контрактного периода. Следующая встреча между BDLS и Verdi запланирована на 23 января.