Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения после публикации слабых данных Caixin о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая.

Вместе с тем в материковом Китае рынок акций энергично вырос на заявлениях президента США Дональда Трампа о хорошем прогрессе в ходе торговых переговоров с китайской делегацией в Вашингтоне. Несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона, подписание торгового соглашения откладывается до его личной Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%. По итогам января он поднялся на 6,8%. Биржи Тайваня закрыты в пятницу.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,3%, Shanghai Composite - на 2,8%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый банком Caixin и аналитической компанией Markit, в январе упал до минимума за три года - 48,3 пункта. Второй месяц подряд PMI находится ниже 50 пунктов - водораздела между ростом и сокращением деловой активности в секторе.

Резкое ухудшение макроэкономической статистики из Китая может подтолкнуть ЦБ страны к снижению процентных ставок уже 1 февраля, считает экономист Barclays Цзянь Чан, который в конце 2014 года точно предсказал аналогичные действия Народного банка Китая, хотя остальные эксперты не ожидали уменьшения стоимости кредитования.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил менее 0,1%, тогда как более широкий Topix опустился на 0,2%.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в декабре до 2,4% с 2,5% месяцем ранее.

Индийский Sensex вырос на 0,6%. В парламенте страны начинается обсуждение бюджета на следующий финансовый год.

Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI почти не изменились.

Темпы инфляции в Индонезии замедлились в январе до минимума за 29 месяцев - 2,82% в годовом выражении. Индекс Jakarta Composite прибавил 0,1% к концу сессии.

Филиппинский фондовый индекс PSEi в пятницу вошел в число лидеров роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1,7%), уступив лишь шэньчжэньскому индикатору. Центральный банк Филиппин прогнозирует ослабление инфляции в январе до 4,3-5,1%.

Выручка казино в Макао сократилась в январе впервые с июля 2016 года. Несмотря на это, акции операторов казино в Гонконге продолжили подъем: MGM China - на 0,9%, Galaxy Entertainment - на 2%.

Курс ценных бумаг японского ритейлера Fast Retailing, которому принадлежит марка Uniqlo, поднялся на 2%.

Стоимость акций Nintendo рухнула на 9,2% из-за ухудшения прогноза продаж игровых консолей Switch.

Цена бумаг индийского производителя меди Vedanta обвалилась в пятницу на 18%, самыми быстрыми темпами с начала 2008 года. Компания сообщила о сокращении квартальной прибыли на 21%. Ее "дочка" приобрела долю участия в Anglo American за $200 млн. Сразу несколько аналитиков ухудшили оценки акций Vedanta.