Азиатские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики, несмотря на позитивные данные о внешней торговле Китая и сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Участники рынка ждали новостей о ходе торговых переговоров из Пекина, куда прибыла основная американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Ожидается, что в пятницу с ними встретится председатель КНР Си Цзиньпин. Вместе с тем сохраняется значительное количество нерешенных вопросов в отношениях двух стран.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% вслед за падением акций телекоммуникационных компаний.

Китайский Shanghai Composite снизился менее чем на 0,1%, Shenzhen Composite вырос на 0,7%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300, который в среду достиг максимума за два месяца, в четверг поднялся на 0,2%.

Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%. При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix почти не изменились.

Экономика Японии в 4-м квартале вернулась к росту после самого резкого снижения за четыре года в июле-сентябре: ВВП увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% и 1,4% соответственно.

Индийский Sensex опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%.

Акции горнодобывающих компаний подорожали на позитивных новостях о внешней торговле Китая: BHP прибавила 1,6% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 1,9%, Rio Tinto - 0,9%.

Бумаги китайских компаний, связанных с образованием, выросли в цене на планах Госсовета КНР провести реформу ремесленных училищ: China Xinhua Education и Hope Education Group прибавили более 8% на торгах в Гонконге, China Education Group - 5,4%, Minsheng Education Group - 6,7%, сообщает агентство Bloomberg.

Акции южнокорейской машиностроительной и инфраструктурной группы Doosan подешевели на 7,5%, самыми быстрыми темпами в рамках индекса KOSPI. Прибыль за 4-й квартал оказалась слабее ожиданий рынка, а подразделение Doosan E&C, получившее операционный убыток, объявило о допэмиссии акций.

В Сеуле выросли котировки акций чипмейкеров: сообщается, что Samsung Electronics завершит строительство производственной линии для выпуска новых чипов памяти раньше, чем ожидалось. Samsung прибавила 2,8%, SK Hynix - 1,6%, а SKC Solmics, поставщик Samsung и Hynix, увеличила стоимость бумаг на 17,4%.

Фондовая биржа Индонезии приостановила торги акциями оператора связи Smartfren с 15 февраля после скачка на 33% в четверг, до максимума за 7 лет. Власти Индонезии планируют изменить регулирование телекоммуникационной отрасли, чтобы подстегнуть слияния компаний.