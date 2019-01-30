Рынки акций стран АТР завершили в минусе торги в среду

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в среду, инвесторы ожидали начала торговых переговоров США и КНР и итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Японские индексы Nikkei 225 и Topix опустились соответственно на 0,52% и 0,41%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,72%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Южнокорейский Kospi увеличился на 1,05%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%, индийский BSE Sensex не изменился. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 упал на 0,9%.

В среду в Вашингтоне стартует очередной раунд торговых переговоров США и КНР. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер КНР Лю Хэ, который встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В переговорах также примет участие министр финансов США Стивен Мнучин.

Стороны постараются достигнуть прогресса в разрешении противоречий, поскольку срок заморозки пошлин в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает уже 1 марта.

Также в среду завершится двухдневное заседание Федрезерва, по итогам которого, по всеобщему мнению, центробанк оставит базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. После этого состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, за которым участники рынка будут внимательно следить на предмет сигналов о возможном замедлении темпов нормализации денежно-кредитной политики.

"Пауэлл действовал на автопилоте, пока не начался период волатильности. В декабре все изменилось, и теперь инвесторы полагают, что ФРС на их стороне, - говорит инвестиционный директор Albion Financial Group Джейсон Веа. - Внимание будет приковано к прогнозам на 2019 год".

Кроме того, инвесторы оценивают статданные из Японии и Австралии.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Японии в декабре вырос на 0,9% относительно ноября и подскочил на 1,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 1%.

Тем временем потребительские цены в Австралии (индекс CPI) в четвертом квартале 2018 года увеличились на 0,5% в поквартальном и на 1,8% в годовом выражении. Оба показателя оказались на 0,1 процентного пункта выше прогнозов.

Котировки акций японского производителя электроники Sony снизились на 1,3%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,55%, оператора связи SoftBank - на 0,8%.

Цена бумаг Samsung выросла на 2%, другого корейского производителя микрочипов SK Hynix - на 3,4%. Сталелитейная компания POSCO прибавила 6,2% капитализации.

Также в среду активно подорожали акции гонконгских девелоперов. Бумаги Country Garden подскочили в цене на 4,9%, China Resources - на 5%, China Overseas Land & Investment - на 2,7%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. увеличился на 0,1%, страховщика AIA Group - на 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,5% и 5,5% соответственно.