Большинство азиатских фондовых рынков завершило торги в зеленой зоне

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило торги на повышательном тренде., особенно активный рост продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний.

"По нашему мнению, рынки акций покажут хорошую динамику в этом году благодаря более привлекательной стоимости, вероятной поддержке экономики со стороны властей, а также стабилизации роста мировой экономики", - говорит старший экономист AMP Capital Шейн Оливер.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1%, более широкий Topix - 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,4%, Shenzhen Composite опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,65%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,5%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,7%, новозеландский NZX 50 изменился слабо.

Бумаги азиатских высокотехнологичных компаний подорожали после ралли производителей полупроводников в США накануне.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 3,8% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC Technologies - 3,3%, производитель оптики Sunny Optical - 4,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 3,95%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 5,8%.

Тайваньский Taiwan Semiconductor прибавил 1,6% рыночной стоимости.

Цена бумаг японской сталелитейной компании Japan Steel подскочила на 5,8%, оператора связи SoftBank - на 1,8%.

В Австралии активно выросли котировки бумаг банков и энергетических компаний. Бумаги Beach Energy подорожали на 2,4%, Westpac - на 0,6%.