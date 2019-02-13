Азиатские фондовые индикатор завершили торги противоречиво

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы ждали новостей о переговорах США и Китая.

При этом рынок акций материкового Китая вырос до максимума за месяц: индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 поднялся на 2%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, Shenzhen Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,3%, более широкий Topix - на 1,1%.

Южнокорейский KOSPI повысился на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%.

Вместе с тем индийский Sensex и австралийский S&P/ASX 200 опустились на 0,3%, индекс Малайзии FTSE Malay KLCI - на 0,1%.

Котировки акций китайских компаний, связанных с развитием связи 5G, выросли на ожиданиях, что власти КНР поддержат эту отрасль: ZTE - на 9% в Шэньчжэне и на 7,6% в Гонконге, Fiberhome Telecom - на 5,1%, среди мобильных операторов China Mobile и China Telecom прибавили по 1,8%, China Unicom - 4%.

Существенный подъем продемонстрировали акции нефтегазовых компаний на фоне повышения цен на нефть, в том числе австралийская Santos - на 2%, китайская CNOOC - на 2,3%, PetroChina - на 2,2%. Курс ценных бумаг японской Inpex Corp. подскочил на 12,5%, так как, помимо цен на нефть, его поддерживал позитивный прогноз компании, улучшившей оценку годовой прибыли на 37%.

Цены производителей в Японии выросли в январе меньше ожиданий - на 0,6% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 1,5% в декабре. Консенсус-прогноз равнялся 1,1%. Нефть, нефтепродукты и уголь подешевели на 5% в годовом выражении, химикаты - на 1,7%, рост цен на железную руду и сталь замедлился с 4,4% до 3,4%.

Центральный банк Новой Зеландии в среду оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 1,75%, как и ожидалось.

Как сообщалось, делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран, пишет The Wall Street Journal.

Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.