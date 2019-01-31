Почти все рынки акций Азии выросли в четверг на сигналах ФРС

- Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок.

Участники рынка ждали новых сигналов из Вашингтона, где проходят торговые переговоры США и Китая. Позднее в четверг президент США Дональд Трамп примет вице-председателя КНР Лю Хэ, возглавляющего китайскую делегацию.

ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение.

Кроме того, в среду ФРС в отдельном документе сообщила, что может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий. Это сообщение стало сюрпризом для рынка и тоже было воспринято как признак смягчения позиции.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе неожиданно вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта в декабре, хотя и остался ниже границы между ростом и ослаблением деловой активности. Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в январе поднялся до максимума за четыре месяца - до 54,7 пункта с декабрьских 53,8 пункта, тогда как изменений не ожидалось.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,1%, как и более широкий Topix.

Банк Японии на январском заседании отмечал усиление понижательных рисков для экономики Японии, говорится в опубликованном в четверг протоколе заседания.

Индийский Sensex вырос на 1,9%, южнокорейский KOSPI почти не изменился.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Лидерами падения стали австралийские банки, поскольку усилились ожидания, что Резервный банка Австралии снизит ключевую процентную ставку. Westpack потерял 2,5%, Commonwealth Bank of Australia - 1,9%, ANZ Bank - 1,8%.

Цены производителей в Малайзии упали в декабре самыми быстрыми темпами с 2016 года - на 3,7% в годовом выражении после снижения на 2,9% в ноябре.

На фоне роста цен на нефть стоимость бумаг японской нефтегазовой корпорации Inpex увеличилась на 2,8%, китайской CNOOC - на 2%.

Акции Sony подорожали на 3,5%, Hitachi - на 1% на торгах в Токио. Вместе с тем капитализация SoftBank подскочила почти на 5%.

В Гонконге рост возглавляли бумаги страховых компаний, в том числе AIA прибавила 2%.

В Сеуле курс акций Samsung Electronics опустился на 0,5% после публикации слабых квартальных результатов.