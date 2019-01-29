Азиатские фондовые рынки закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги без единой динамики. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали новости о Huawei Technologies Co.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Судебные власти США объявили о предъявлении Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций. В свою очередь Huawei заявила, что выдвинутые США обвинения не имеют под собой оснований.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific уменьшился на 0,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix во вторник увеличились соответственно на 0,08% и 0,1%.

Котировки акций производителей полупроводников Advantest снизились на 4,6%, Tokyo Electron - на 2,4%. Днем ранее американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. ухудшил оценку выручки в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) почти на 20%.

Слабая отчетность другой американской компании - Caterpillar Inc. - крупнейшего в мире производителя дорожно-строительного и горного оборудования оказала негативное влияние на японских представителей данной отрасли. В результате бумаги Komatsu и Hitachi Construction Machinery подешевели на 4,6% и 4,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite за день уменьшился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,16%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на торгах в Гонконге на 0,2%.

Между тем рыночная стоимость страховщиков Ping An Insurance и AIA Group сократилась соответственно на 0,4% и 1,8%, девелопера Country Garden Holdings - на 0,6%.

Бумаги нефтяной компании CNOOC упали на 3,1%, автопроизводителя Geely Automobile - на 4,1%.

В то же время котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, выросли на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,28%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,2%.

Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 1,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,53%.

Цена акций производителя лекарств CSL Ltd. упала на 2,3%.

Между тем рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,1% и 3,8% соответственно.