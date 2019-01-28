Большинство фондовых индексов Азии снизились в понедельник

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в понедельник в ожидании переговоров США и Китая о торговле и заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторов тревожит отсутствие конкретики по возобновлению работы правительства США: соглашение Белого дома и демократов Конгресса предполагает, что финансирования хватит до 15 февраля. За это время должен быть решен вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой, в противном случае президент США Дональд Трамп грозит повторным "шатдауном".

Кроме того, на этой неделе будут опубликованы квартальные результаты ряда крупнейших высокотехнологичных компаний, включая Apple и Facebook, что тоже может повлиять на настроения в Азии.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо изменился к концу сессии.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил менее 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,6%, более широкий Topix - 0,7%.

Индийский Sensex упал на 1%. Южнокорейский KOSPI снизился менее чем на 0,1%.

Торги в Австралии не проводились в связи с государственным праздником.

"Прогноз для инвесторов крайне сложен. На этой неделе доминирующим фактором станет отчетность, также влияние окажут политические и экономические события. График настолько насыщенный, что инвесторам будет сложно определиться с единым направлением", - считает стратег CMC Markets Singapore Pte Маргарет Ян.

Торговые переговоры США и Китая пройдут 30-31 января в Вашингтоне, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Лю Хэ, от США главным переговорщиком выступит торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе заявил, что стороны пока очень далеки от реального соглашения.

Индекс потребительского доверия на Тайване вырос в январе до максимума за семь месяцев - 83,6 пункта по сравнению с 79,7 пункта в декабре.

На фоне снижения цен на нефть стоимость бумаг японской нефтегазовой корпорации Inpex уменьшилась на 0,7%, китайской CNOOC - на 0,2%.

Акции Sony подорожали на 0,9%, Hitachi - на 1,4% на торгах в Токио. Вместе с тем капитализация SoftBank снизилась на 1,2%, Tokyo Electric - на 3,9%.

В Гонконге подешевели бумаги фармкомпаний, в том числе CSPC Pharmaceutical - на 4,1%.

Котировки акций "РусАла" в Гонконге взлетели на 9,4% благодаря новостям об отмене санкций США в отношении компании.

В Сеуле курс акций Samsung Electronics поднялся на 0,7% после объявления о постепенном отказе от пластиковой упаковки.