Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Народный банк Китая в среду влил 257,5 млрд юаней ($37,8 млрд) в банковскую систему за счет целевых среднесрочных специальных кредитов (MTLF) для крупных и средних по размеру финансовых учреждений, чтобы подтолкнуть их к более активному кредитованию небольшого частного бизнеса, сообщает WSJ.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка. При этом в ежеквартальном макроэкономическом прогнозе ЦБ снизил оценку инфляции самыми быстрыми темпами за три года на фоне резкого падения цен на нефть в 4-м квартале.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite завершили торги подъемом менее чем на 0,1%, тайваньский TAIEX опустился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,1% после заседания Центробанка.

Стоимость бумаг Japan Display, поставщика Apple, взлетела на 18,8% на информации WSJ о том, что компания, столкнувшаяся со снижением спроса из-за более слабых, чем ожидалось, продаж iPhone XR, рассчитывает получить финансовую помощь от группы инвесторов.

Акции других поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - потеряли соответственно 1% и 3,2% по итогам торгов в Гонконге.

Бумаги Subaru Corp. упали в цене на 3,4%. Японский автопроизводитель сообщил, что его единственное предприятие в Японии, на долю которого приходится порядка 60% всех производственных мощностей компании, может прекратить работу почти на две недели из-за выявленного Subaru дефекта в детали усилителя руля.

Цена акций Tencent снизилась на 0,8%, поскольку в новой партии мобильных игр, одобренных китайскими властями, не было разработок Tencent, ожидающих решения регуляторов.