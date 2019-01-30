Доллар дешевеет к большинству валют в ожидании решений ФРС

Доллар США слабо дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений.

Инвесторы и экономисты рассчитывают, что ФРС по итогам первого в этом году заседания подтвердит курс на временную приостановку повышения процентных ставок. По оценкам экономистов, ФРС 30 января объявит о сохранении базовой процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,50%.

Кроме того, рынок ждет переговоров США и Китая о торговле, запланированных на 30-31 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ждет прогресса в ходе нового раунда и что стороны движутся в правильном направлении, хотя переговоры являются сложными.

По состоянию на 9:13 евро поднялся на 0,1% - до $1,1444 с $1,1433 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты в паре с иеной стабильна - 125,05 иены против 125,07 иены накануне. Курс доллара к японской нацвалюте опустился на 0,12% - до 109,27 иены.

Фунт стерлингов в среду дорожает по отношению ко всем основным валютам после резкого падения накануне. К 9:14 мск он поднялся на 0,21% в паре с долларом, до $1,3094 и на 0,11% к евро - до 1,1441 евро за фунт.

В Палате общин британского парламента во вторник вечером прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit. Большинством голосов отклонена поправка, позволяющая отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом о дальнейших условиях сосуществования. Вместе с тем парламент Великобритании большинством голосов одобрил поправку, предполагающую возможность покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем.

Кроме того, парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, предполагающую пересмотреть так называемый "страховочный план" по ирландской границе, применение этого плана может предусматривать сохранение ряда норм ЕС для Великобритании и после Brexit.

Австралийский доллар дорожает в среду ко всем основным валютам на фоне положительных данных об инфляции и роста цен на железную руду. Инфляция в Австралии замедлилась в четвертом квартале до 1,8% в годовом выражении с 1,9% в предыдущие три месяца. Между тем рынок в среднем ожидал более существенного ослабления - до 1,7%.

Курс мексиканского песо к доллару упал на 0,7% после того, как рейтинговое агентство Fitch продолжило снижение рейтингов мексиканской нефтяной госкорпорации Petroleos Mexicanos (Pemex). Теперь рейтинги Pemex лишь на одну ступень выше спекулятивного уровня.