Доллар стабилен к евро, иена дешевеет

Курс доллара США укрепляется по отношению ко многим валютам развитых и развивающихся стран, рынок ждет публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). По отношению к евро доллар стабилен.

По данным агентства Bloomberg, США просят Китай удерживать стабильный курс юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

Представители США и Китая обсуждают, как отразить валютную политику в протоколе о намерениях, который в дальнейшем должен лечь в основу торгового соглашения между двумя странами, заявили источники, участвующих в обсуждениях. Переговоры возобновились во вторник в Вашингтоне и должны продлиться до пятницы.

Вашингтон давно раздражала валютная политика Китая, и президент США Дональд Трамп в 2016 году обещал добиться признания того, чтобы КНР манипулирует обменным курсом юаня, чтобы получить преимущества во внешней торговле. Однако за два года президентства Д.Трампа его министр финансов Стивен Мнучин не нашел оснований для таких утверждений.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду повысился на 0,05%.

Евро к 9:44 стоил $1,1339 по сравнению с $1,1341 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты повысилась на 0,18% - до 125,68 иены со 125,45 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара вырос на 0,19% - до 110,84 иены против 110,63 иены во вторник.

Юань к доллару подорожал на 0,5%, до максимума за две недели - 6,7270/$1.