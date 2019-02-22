Доллар стабилен к евро, фунт и иена дешевеют

Курс доллара США стабилен в пятницу по отношению к большинству валют развитых стран, фунт стерлингов дешевеет в ожидании новостей о процессе выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Также снижается иена.

Валюты emerging markets дешевеют в пятницу, поскольку трейдеры ждут новых подвижек по торговым переговорам между США и КНР в преддверии истекающего уже на следующей неделе моратория на повышение пошлин. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп в пятницу встретится в Вашингтоне с главой китайской делегации, вице-премьером КНР Лю Хэ.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги выступит в Болонском университете в 18:30 мск по случаю присуждения ему звания почетного доктора старейшего из европейских университетов. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало примет участие в конференции "Проблемы, стоящие перед Евросистемой" в Лиссабоне.

Между тем в Нью-Йорке в пятницу проходит ежегодный форум по денежно-кредитной политике США, в ходе которого ожидаются выступления по крайней мере шести руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Мероприятие начнется в 16:15 МСК.

По данным источников агентства Bloomberg, ЕС ждет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет вынуждена запросить отсрочку Brexit на три месяца. В Брюсселе такое решение называют "технической отсрочкой", которая позволит британскому парламенту принять все необходимые законы, регулирующие процесс выхода страны из ЕС.

По состоянию на 9:34 евро стоил $1,1339 по сравнению с $1,1336 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене повысилась на 0,09% - до 125,60 иены со 125,49 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара подрос на 0,06% и составил 110,77 иены против 110,70 иены в четверг.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,08% - до $1,3032, к евро - на 0,1% - до 1,1493 евро за фунт.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, слабо меняется в ходе торгов в пятницу.