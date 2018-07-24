Последнее обновление: 24.07.2018 11:21

Доллар дорожает к евро, юань - на минимуме за 13 месяцев

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дорожает по отношению к евро и большинству других валют развитых и развивающихся стран на фоне повышения доходности гособлигаций.

На этой неделе инвесторы ждут публикации данных о перерабатывающей промышленности и ВВП США.

Курс евро к доллару по состоянию на 9:37 снизился до $1,1673 по сравнению с $1,1692 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке, за которую евро подешевел на 0,3%.

Стоимость американской валюты относительно иены составила на то же время 111,40 против 111,35 иены в понедельник.

За евро к 9:37 давали 130,04 иены по сравнению со 130,19 иены на закрытие вчерашних торгов.

Вместе с тем юань продолжает снижение, опустившись до минимума за 13 месяцев.

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