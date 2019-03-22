Доллар стабилен к евро и иене, фунт дорожает

Курс американского доллара в пятницу практически стабилен, в то время как фунт стерлингов дорожает.

Саммит Европейского союза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу. Если Палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

"Всякий раз, когда мы получаем новость о том, что решение вновь отложено на потом, рынок реагирует позитивно", - отмечает Барт Вакабаяши из токийского филиала State Street Bank.

Банк Англии по итогам мартовского заседания в четверг единогласным решением не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Он также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($571 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Эти решения банка совпали с ожиданиями рынка.

"Неопределенность вокруг Brexit продолжает оказывать давление на доверие и экономическую активность в краткосрочной перспективе, - говорится в протоколе заседания. - Компании отмечают, что уровень подготовки ко всем возможным исходам не безграничен".

Руководство ЦБ вновь подтвердило, что от процесса Brexit будет зависеть дальнейшее изменение ставок, и следующим действием банка может быть как повышение, так и снижение стоимости заимствований.

Евро по состоянию на 9:26 подрос к доллару на 0,08% - до $1,1380 против $1,1374 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 126,06 иены по сравнению со 126,04 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,78 иены против 110,82 иены в четверг.

Фунт стерлингов вырос к доллару на 0,32% - до $1,3149 против $1,3107 в предыдущий рабочий день. К евро фунт поднялся до 1,1550 евро за фунт по сравнению с 1,1524 евро накануне.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,03%.