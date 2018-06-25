Иена дорожает, юань подешевел до минимума с декабря

В ходе сегодняшних азиатских торгов японская нацвалюта дорожает относительно доллара и евро в связи с увеличением спроса на активы "тихой гавани" на фоне растущих опасений разрастания торговой войны между США и Китаем.

Китайский юань подешевел до минимума за 6 месяцев в паре с американской валютой.

По состоянию на 9:29 курс доллара к иене опустился до 109,54 иены по сравнению с 109,97 иены на закрытие предыдущей сессии.

За евро на то же время давали 127,51 иены против 128,15 иены в пятницу.

Евро в паре с долларом подешевел к 9:29 до доллара опустилась до $1,1640 по сравнению с $1,1651 по итогам предыдущей сессии.

Курс юаня к доллару опустился до минимального уровня с декабря на решении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) снизить норму резервирования для ряда банков.

Курс юаня в паре с долларом по данным на 9:35 мск составил 6,5348 юаня/$1. В течение сессии стоимость китайской валюты в Шанхае опускалась на 0,7% - до 6,5414 юаня/$1, что является минимумом с 28 декабря.

"Снижение китайским Центробанком нормы резервирования толкает вниз юань, поскольку может рассматриваться как ответная мера КНР на политику США, что негативно в контексте торговой войны", - отмечает К.Судзуки.

США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином, сообщила The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.

О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет газета.