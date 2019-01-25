Фунт достиг пика 11 недель за счет надежд на принятие плана Мэй о Brexit

Фунт стерлингов достиг пика 11 недель в пятницу после того, как газета The Sun сообщила, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии решила поддержать предложенный Терезой Мэй план Brexit на следующей неделе.

К 9.51 фунт вырос на 0,3 процента к доллару до $1,3109 после подъема до отметки $1,3114 - максимума с 8 ноября.

К евро фунт прибавил 0,2 процента до 0,8634, к австралийскому доллару - также 0,2 процента до 1,8460.

Евро подорожал на 0,1 процента до $1,1319.

Европейский центробанк в четверг оставил монетарную политику без изменений, но глава регулятора Марио Драги сообщил, что риски для роста экономики еврозоны сместились в понижательную сторону, указав на то, что на нормализацию политики может уйти еще больше времени, чем ожидалось.

Индекс доллара к корзине основных валют потерял 0,2 процента до 96,43.

К иене доллар вырос на 0,2 процента до 109,82.

Австралийский и новозеландский доллары прибавили 0,1 и 0,2 процента к доллару США на фоне небольшого восстановления аппетита к риску.