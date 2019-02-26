Доллар стабилен к евро, растет к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в паре с евро, дорожает к японской нацвалюте.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных об изменении американского ВВП в 4-м квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на новости об уровне потребительского доверия в текущем месяце, которую исследовательская компания Conference Board обнародует сегодня.

Помимо этого глава Федеральной резервной системы выступит с традиционным полугодовым посланием в обеих палатах Конгресса США в среду и четверг, однако оно вряд ли оно принесет рынку сюрпризы, поскольку текст его выступления был опубликован еще в конце прошлой недели.

По состоянию на 9:09 евро стоил $1,1356 против $1,1358 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой составила на то же время 125,83 иены по сравнению со 126,13 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:09 давали 110,81 иены против 111,06 иены в понедельник, что было минимальным уровнем с конца декабря, по данным FactSet.

Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3130 против $1,3097 в предыдущий рабочий день и 1,1558 евро по сравнению с 1,1531 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник уменьшился на 0,01%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,04%.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что у страны есть реальная возможность успеть заключить сделку с Брюсселем и выйти из Евросоюза (Brexit) в оговоренные ранее сроки. "Выход из ЕС со сделкой 29 марта вполне достижим", - сказала она.

Т.Мэй отметила, что во вторник ее команда отправится в Брюссель для переговоров по Brexit. Она вновь сообщила, что голосование по сделке с Брюсселем состоится в британской Палате общин до 12 марта.

Также премьер подчеркнула, что она не считает перенос сроков Brexit решением проблемы. "Любая отсрочка - это просто отсрочка, она не решает проблему", - заявила она.