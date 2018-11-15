Доллар дешевеет к евро и иене, фунт дорожает

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США демонстрирует умеренное снижение к большинству мировых валют, инвесторы оценивают заявления руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и ситуацию вокруг Brexit.

Курс евро к доллару составил в 9:32 $1,1339 по сравнению с $1,1310 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой доллар подешевел на то же время до 113,54 иены против 113,63 иены в среду.

За евро к 9:32 давали 128,74 иены по сравнению со 128,51 иены в предыдущий рабочий день.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,2%.

Накануне в ходе пресс-мероприятия председатель Федрезерва выразил оптимизм в отношении экономики США, однако указал на ряд рисков.

"Я очень доволен состоянием американской экономики в настоящий момент, и я считаю, что экономика может продолжать расти, причем расти быстро", - приводит слова Дж.Пауэлла MarketWatch.

Вместе с тем председатель Федрезерва выразил опасения в связи с замедлением роста глобального ВВП, а также указал на риски слишком быстрого или слишком медленного повышения ставки в США.

Вчера также стало известно, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit, которому теперь предстоит получить поддержку парламента и параллельно пройти процедуру одобрения в ЕС.

На этой новости фунт стерлингов дорожает к доллару США на 0,23% - до $1,3022 за фунт.

Сегодня наиболее заметный подъем среди валют крупнейших экономик мира демонстрирует австралийский доллар - на 0,64% к доллару США. Рынок позитивно отреагировал на новость о неожиданном снижении уровня безработицы в стране в октябре до 5% с 5,1% месяцем ранее. Кроме того, рост числа рабочих мест в Австралии в октябре ускорился до 42,3 тыс. с 24,6 тыс. в сентябре.