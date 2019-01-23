Иена подешевела на фоне восстановления аппетита к риску

Курс иены к основным валютам снизился в среду на фоне небольшого восстановления аппетита к риску, в то время как опасения о замедлении роста мировой экономики и напряженности в торговых отношениях Китая и США, скорее всего, продолжат ограничивать подъем рискованных активов.

К 9.12 иена подешевела на 0,2 процента до 109,62 к доллару. К австралийскому доллару японская валюта также снизилась на 0,2 процента.

Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставки без изменений по итогам заседания, завершившегося в среду, но понизил прогноз инфляции.

Австралийский доллар прибавил 0,2 процента к доллару США до $0,7137.

Сообщение газеты The Financial Times о том, что США отклонили предложение Китая провести подготовительный этап перед новым раундом торговых переговоров, ударило по аппетиту инвесторов к риску накануне, хотя экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу позднее опроверг сообщение.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний на уровне 96,30.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1366, в то время как фунт стерлингов сбавил 0,05 процента до $1,2951 после подъема на 0,5 процента на предыдущей сессии.

Новозеландский доллар подорожал на 0,5 процента до $0,6782 после того, как данные указали на ускорение инфляции в стране в четвертом квартале, ослабив вероятность снижения ставки позднее в 2019 году.