Фондовая Азия завершила торги в минусе из-за опасений по мировой экономике

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Накануне МВФ ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия.

"Падение во вторник вызвано вчерашними статданными, и рынок в целом считает, что экономика вступила в нисходящий цикл, - полагает аналитик Huachuang Securities Co. Ван Цзюнь. - Инвесторы стремятся сократить риски перед началом сезона отчетности, поскольку хороших новостей может не быть до китайского Нового года".

Также во вторник стало известно, что экономика Южной Кореи в 4-м квартале 2018 года выросла на 1% по сравнению с третьим кварталом, а в годовом выражении рост экономики составил 3,1%. Показатели превысили ожидания, но, по предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2018 году в целом составил 2,7%, минимальные с 2012 года.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,47%, более широкий Topix - 0,63%.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 1,2%, гонконгский Hang Seng - также на 0,7%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,37%, южнокорейский Kospi - на 0,32%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, новозеландский NZX 50 - на 0,37%. Индонезийский Jakarta Composite увеличился на 0,27%.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 1,2% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 5,1%, производитель оптики Sunny Optical - 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,4%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,6%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Inpex опустились на 1,4% и 1,2% соответственно на фоне снижения цен на нефть.

Страховщик Dai-ichi Life потерял 2,55% рыночной стоимости.

Также дешевеют бумаги австралийских банков. Котировки Australia and New Zealand Banking Group снизились на 1,5%, Westpac - на 1,7%, National Australia Bank - на 1,3%.

Капитализация японского автопроизводителя Nissan Motor опустилась на 0,4% на новости, что суд Токио вновь отказался отпускать бывшего главу компании Карлоса Гона под залог.

Котировки акций Panasonic снизились на 2,7% на слухах, что производитель электромобилей Tesla планирует сократить свою зависимость от аккумуляторов производства японской компании.

При этом цена бумаг японской сети универмагов FamilyMart подскочила на 3,3%, тогда как акции ритейлера одежды Fast Retailing, которому принадлежит бренд Uniqlo, подешевели на 0,5%.

Стоимость бумаг гонконгских девелоперов Wharf и Link поднялась на 0,9% и 1,8% соответственно.