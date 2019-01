Азиатские фондовые рынки завершили сессию разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики. Сильные квартальные отчеты американских банков Goldman Sachs и Bank of America поддержали акции азиатских финкомпаний, в то время как информация об уголовном расследовании в отношении китайской Huawei в США ограничила позитивный настрой трейдеров.

Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении Huawei по подозрению в краже ею коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая оператора мобильной связи T-Mobile US Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Эта информация спровоцировало очередное усиление опасений в отношении переговоров Вашингтона и Пекина, которые пытаются договориться по вопросам торговли. Уже после закрытия рынка в четверг пресс-секретарь министерства торговли Китая Гао Фэн сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США 30-31 января для участия в следующем раунде торговых переговоров с представителями американской стороны.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий Topix вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский TAIEX поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Акции японских банков подорожали в четверг вслед за подъемом этого сектора в США. Бумаги Mitsubishi UFJ выросли в цене на 0,8%, Sumitomo Mitsui - на 1%.

Стоимость бумаг Nintendo подскочила на 3,8%.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung подорожали на 1,2%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 1,4%.

В то же время котировки акций ритейлеров снизились: капитализация Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, опустилась на 2,4%, FamilyMart - на 4%.