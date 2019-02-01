Цены на нефть стабильны на фоне надежд на ослабление торговой войны и слабых данных КНР

Цены на нефть стабилизировались в пятницу на фоне надежд на скорое урегулирование торгового спора Вашингтона и Пекина и слабых данных о производственной активности в Китае, спровоцировавших новые опасения о замедлении экономики КНР.

К 9.25 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,15 процента до $60,93, а фьючерсы на американский сорт WTI сбавили 0,02 процента до $53,78.

Президент США Дональд Трамп в четверг отметил прогресс торговых переговоров с Китаем, но сказал, что окончательная договоренность не будет заключена до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в ближайшее время.

В то же время давление на нефтяные цены оказали вышедшие в пятницу данные, указавшие на рекордное почти за три года сокращение производственной активности в Китае и усилившие опасения о более существенном замедлении роста второй по величине экономики мира.