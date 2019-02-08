Нефть в минусе на фоне замедления роста мировой экономики

Цены на нефть снизились в пятницу на фоне тревог о замедлении роста мировой экономики, однако сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Венесуэлы продолжили оказывать поддержку рынкам.

К 9.25 фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,67 процента до $61,22 после снижения на 1,7 процента в четверг.

Фьючерсы на американский сорт WTI снизились на 0,78 процента до $52,23. На предыдущей сессии WTI подешевела примерно на 2,5 процента.

Давление на финансовые рынки, в том числе на фьючерсы на нефть, оказывает беспокойство относительно того, что Китаю и США не удастся разрешить торговый спор, омрачающий перспективы роста глобальной экономики.

Президент США Дональд Трамп сказал в четверг, что не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта - крайнего срока, установленного странами для заключения торговой сделки.

Еврокомиссия в четверг резко понизила прогнозы роста ВВП еврозоны из-за неожиданного замедления расширения крупнейших экономик блока, вызванного напряженностью в мировой торговле и увеличением госдолга.

По словам трейдеров, более резкому снижению цен на нефть препятствует сокращение добычи в рамках пакта ОПЕК+.

Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, в январе сократила добычу примерно на 400.000 баррелей в сутки, выполняя взятые на себя обязательства уменьшить производство сырья для предотвращения перенасыщения рынка, сообщили два источника в ОПЕК.