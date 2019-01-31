Последнее обновление: 31.01.2019 10:38

Нефть подорожала на фоне снижения С.Аравией поставок в США

Цены на нефть выросли третий день кряду в четверг благодаря сокращению объема поставок в США из-за попыток ОПЕК стабилизировать рынок.

К 9.48 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,88 процента до $62,19, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 0,72 процента до $54,62.

Нефть подорожала после того, как данные Управления энергетической информации (EIA) указали на снижение поставок саудовской нефти в США.

“Цены на нефть выросли после появления признаков того, что снижение (добычи) ОПЕК оказывает воздействие на торговлю. Еженедельный отчет EIA показал, что импорт в США из Саудовской Аравии сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей до 442.000 баррелей в сутки”, - сообщили аналитики ANZ.

Введение США санкций против венесуэльской госнефтекомпании PDVSA также спровоцировало сбои поставок.

Запасы нефти в портах и терминалах Венесуэлы растут, потому что PDVSA не может поддерживать привычный уровень экспорта из-за санкций.

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