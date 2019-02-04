Последнее обновление: 04.02.2019 15:14

Нефть стабильна на фоне снижения добычи ОПЕК, санкций против Венесуэлы

Фьючерсы на нефть торговались без резких колебаний в понедельник после уверенного подъема на предыдущей сессии, вызванного сокращением добычи во главе с ОПЕК и санкциями США против Венесуэлы.

К 9.25 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,02 процента до $62,76 после подъема более чем на 3 процента до максимума на момент закрытия с 21 ноября на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американский сорт WTI сбавили 0,16 процента до $55,17. На предыдущей сессии WTI выросла на 2,73 процента до максимума на момент закрытия с 19 ноября.

Введенные США санкции против венесуэльской госнефтекомпании PDVSA существенно ограничат торговлю нефтью между Венесуэлой и другими странами и схожи с мерами, введенными против Ирана в 2018 году, сообщили эксперты.

Добыча ОПЕК в январе снизилась максимально за два года, несмотря на слабое сокращение производства Россией, показало исследование Рейтер.

Американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок до 847 - минимума за восемь месяцев, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу.

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