Последнее обновление: 25.01.2019 13:33

Apple уволила более 200 сотрудников из подразделения по беспилотникам

Категории: США Apple

Американская компания Apple уволила более 200 сотрудников из подразделения, занятого разработкой беспилотного автомобиля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Представитель компании признал увольнение некоторых сотрудников, но не уточнил их число. По его словам, некоторые из них перейдут в другие отделы, где займутся машинным обучением и другими интересующими Apple проектами.

В августе 2018 года CNBC сообщал, что Apple привлекла к работе над беспилотным автомобилем 46 бывших сотрудников Tesla, включая инженеров по производству, безопасности и программному обеспечению.

По данным Reuters, в сентябре того же года у компании было как минимум 66 транспортных средств, которые разрешили тестировать в Калифорнии. Тогда же стало известно о первой аварии с участием беспилотника Apple. Авария произошла 26 августа, в автомобиль Apple, который собирался сменить полосу движения, врезался электромобиль Nissan Leaf, в результате ДТП никто не пострадал.

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