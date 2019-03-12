Apple может представить собственный видеосервис 25 марта

Apple Inc в понедельник пригласила представителей СМИ на мероприятие, которое пройдет 25 марта в театре имени Стива Джобса в кампусе компании в Купертино, штат Калифорния, где, как ожидается, представит свой теле- и видеосервис.

Ранее источники сообщалиReuters, что компания готовится к запуску в апреле сервиса потокового телевидения, который, вероятно, будет включать ТВ-подписку. Apple часто запускает новые продукты и сервисы в течение нескольких недель после их презентации.

Apple в приглашении, разосланном СМИ, не уточнила суть мероприятия, написав только: “Шоу начинается”.

Apple давно намекала, что работает над видеосервисом, потратив $2 миллиарда в Голливуде на производство собственного контента и подписав контракты с такими крупными звездами, как Опра Уинфри.

Источники, знакомые с ситуацией, ранее сообщали Reuters, что сервис, помимо предоставления оригинального контента Apple, может перепродавать подписки на сторонний контент, в том числе телерадиосети CBS Corp, медиаконгломерата Viacom Inc и канала Starz​, входящего в медиакомпанию Lions Gate Entertainment Corp.

Ожидается, что ТВ-сервис будет запущен во всем мире, став конкурентом аналогичных сервисов Netflix Inc и Prime Video Amazon.com Inc.

Магазин приложений Apple App Store, через который сервис, вероятно, будет распространяться, сейчас доступен более чем в 100 странах.