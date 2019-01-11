WSJ узнала о тройной камере в новых моделях iPhone

Осенью 2019 года корпорация Apple планирует представить три новых модели iPhone, причем у топовых аппаратов будет тройная камера (имеет одну матрицу и три объектива, что позволяет делать снимки с разными характеристиками с компактного устройства. — РБК). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Тройной камерой планируется оснастить только аппараты старшей линейки, остальные модели будут снабжены двойной камерой, уточнили собеседники издания.

Кроме того, к 2020 году Apple планирует отказаться от использования жидкокристаллических дисплеев и полностью перейти на более качественные и дорогие OLED-дисплеи. Правда, источники издания уточнили, что характеристики новой линейки могут быть изменены, хотя работы находятся на той стадии, когда сделать это будет довольно сложно.

Ранее Nikkei Asian Review сообщила, что Apple решила сократить производство представленных осенью 2018 года ​iPhone XS, XS Max и XR. По данным источников издания, в общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн штук с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении (в январе—марте прошлого года компания выпустила 52,21 млн устройств).

В сентябре 2018 года акции Apple показали исторический максимум, цена одной бумаги превысила отметку $233, общая капитализация поднялась выше триллиона долларов, на некоторое время Apple стала самой дорогой компанией в истории США. Однако с тех пор цена акций устойчиво падала, на момент подготовки материала акции Apple торговались по $153,8, за четыре с половиной месяца цена снизилась почти на $80.

В начале января глава Apple Тим Кук обратился к инвесторам и рассказал, что компания пересмотрела прогноз выручки в первом квартале года из-за замедления продаж iPhone на развивающихся рынках, прежде всего в Китае. До этого компания ожидала, что квартальная выручка составит $89–93 млрд, однако новый прогноз составил $84 млрд.

Глава компании подчеркнул, что руководство не ожидало настолько масштабного замедления экономического роста в Китае, связанного с торговой войной между Пекином и Вашингтоном. Еще одним тормозящим фактором стал слабый рост продаж новинок на развивающихся рынках.​ WSJ отмечает, что стагнации продаж в Китае способствует жесткая конкуренция с местны​ми производителями. Доля общего дохода, которую Apple получает в Китае, составляет 20%.