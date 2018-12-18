Apple переманила топ-дизайнера Tesla

Эндрю Ким покинул свой пост старшего дизайнера в компании Tesla и перешел на работу в компанию Apple.

"Эндрю Ким, дизайнер, который стал известен миру после изменения дизайна интерфейса Microsoft, покинул свой пост старшего дизайнера в Tesla и присоединился к Apple", - говорится в сообщении The Verge.

Согласно профилю Кима в соцсети LinkedIn, он начал работать на новом рабочем месте в декабре этого года. При этом его страница в Instagram подтверждает, что первым днем работы специалиста в Apple стал минувший вторник.

Как сообщает The Verge, изменение места работы Кима возобновит слухи о том, что Apple снова планирует работать над разработкой собственного автомобиля.

Ким стал известным благодаря изменению дизайна интерфейса Microsoft. Однако после трех с половиной лет в компании он решил сменить место работы, перейдя в Tesla, где помогал с разработкой дизайна для автомобилей моделей Roadster 2, Semi, 3, S, X и Y.

По разным сообщениям, Apple годами проявляла интерес к разработке автономных автомобилей, однако, по сообщениям в СМИ, компания еще в 2016 г. распустила команды специалистов, работавших над физическим аппаратным обеспечением автомобиля, чтобы сосредоточиться только на разработке программного обеспечения для самовождения. С тех пор тестовые автомобили Apple представляли собой обычные автомобили, на которых устанавливали новое ПО.