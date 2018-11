Apple готовит новый сервис, посвященный выборам в США

Компания Apple планирует запустить новый сервис, который позволит пользователям отслеживать результаты выборов в США, сообщает TechCrunch.

Отмечается, что 6 ноября компания намерена убрать из приложения Apple New раздел Midterm Elections, добавив вместо него новый продукт - Election Night.

В разделе будут отображаться данные с выборов в реальном времени, а также самые актуальные новости по этой теме. Информация будет черпаться из изданий Axios, Politico, The Washington Post, Fox News, CNN, The New York Times, CBS.