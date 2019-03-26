Apple представила стриминговый сервис, подписку на игры и банковскую карту

Apple Inc в понедельник представила свой стриминговый теле- и видеосервис Apple TV+, виртуальную банковскую карту Apple Card и сервис подписки на игры Apple Arcade.

Производитель iPhone запустил стриминговый сервис спустя годы после лидеров сегмента - Netflix Inc и Amazon.com Inc. Компания не уточнила ряд ключевых деталей, в том числе цены, поэтому прогнозировать, насколько сильную конкуренцию он сможет составить, пока трудно.

Сервис будет доступен для пользователей гаджетов Apple по всему миру, а также для владельцев телевизоров с функцией Smart TV и других устройств.

Apple предлагает платные “каналы”, в том числе от HBO, Starz и Showtime, а также собственный контент.

Обновленное приложение для подписки на сторонние каналы выйдет в мае, тогда как собственный контент компании будет доступен только осенью, при этом цены пока не объявлены. Apple сообщила, что сервис TV+ и новая версия ТВ-приложения будут доступны более чем в 100 странах.

Компания также представила банковскую карту и сервис подписки на игры и добавила несколько сотен журналов в приложение Apple News.

Apple сообщила, что ее бесплатное новостное приложение теперь будет доступно и в платной версии по подписке и получит название Apple News+. Оно предоставит пользователям доступ к целому ряду новостных статей и 300 журналам. Компания сообщила, что стоимость подписки будет составлять $9,99 в месяц.

Apple также представила банковскую карту Apple Card при поддержке Goldman Sachs Group Inc и Mastercard Inc, с помощью которой можно отслеживать расходы на устройствах и получать кэшбэк за покупки. Глава компании Тим Кук сказал, что сервис Apple Pay будет доступен более чем в 40 странах к концу года.

Сервис подписки на игры Apple Arcade будет доступен на смартфонах, планшетах и компьютерах и предоставит доступ к играм от целого ряда разработчиков. Компания не сообщила стоимость сервиса для покупателей.