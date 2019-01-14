Фондовые индексы АТР резко снизились по итогам торгов

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили резким снижением торги в понедельник на данных о внешней торговле КНР.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии упал на 0,9%. Японские рынки в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня совершеннолетия.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли по 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 и новозеландский NZX 50 завершили торги со слабым изменением, в пределах 0,1%. Филиппинский индекс PSEi подскочил на 1,5%.

Как стало известно в понедельник, объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн. В частности, китайский экспорт вырос за год на 9,9% в долларовом выражении, в то время как рост импорта составил 15,8%.

Положительное сальдо КНР в китайско-американской торговле подскочило по итогам 2018 года до $323,32 млрд с $275,8 млрд в 2017 году. Экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, до $478,4 млрд, в то время как импорт из США увеличился всего на 0,7%, несмотря на требования президента США Дональда Трампа к Китаю сократить профицит внешнеторгового баланса.

В декабре китайский экспорт снизился на 4,4% в годовом выражении, в то время как снижение импорта составило 7,6%. Эксперты ожидали роста обоих показателей.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,8% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 1,2%, производитель оптики Sunny Optical - 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 4,6%.

Котировки бумаг энергетических компаний CNOOC и Santos опустились на 4,7% и 0,2% соответственно на фоне снижения цен на нефть.