Фондовые индикаторы АТР завершили торги противоречиво

По итогам торгов в среду азиатские фондовые индикаторы не показали единой динамики.

Японский рынок упал вслед за котировками акций технологических компаний и банков.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite не изменился, тайваньский TAIEX упал на 0,4%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 также повысился на 0,4%.

Котировки бумаг японских производителей электроники снизились сегодня: Sony - на 1,7%, Hitachi - на 2,6%, Murata Manufacturing - на 3%.

Также подешевели акции японских банков: Mitsubishi UFJ Financial - на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group- на 0,8%.

Гонконгский рынок завершил среду ростом благодаря подъему котировок акций страховщиков. Стоимость бумаг China Life Insurance увеличилась на 4,8%, Ping An Insurance - на 0,9%.

Акции "РусАла" в Гонконге подешевели на 5%. Сенат США накануне проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Оптимизм, связанный с опубликованной накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост, ослаб на фоне новостей из США и Великобритании, повысивших опасения замедления глобального экономического подъема.

Как стало известно во вторник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до 3,9 пункта против 11,5 пункта в декабре. Значение показателя стало минимальным с мая 2017 года.

"Торговый спор с Китаем и остановка работы правительства негативно сказываются на экономике США, что ограничивает подъем японского рынка акций", - цитирует Bloomberg главного исполнительного директора Ichiyoshi Asset Management в Токио Митсусиге Акино.

Тем временем, парламент Великобритании во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу страны из ЕС. Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти 2-летних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.