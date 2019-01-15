Азиатские рынки акций закрылись ростом на заявлениях правительства КНР о поддержке экономики

По итогам сегодняшних торгов фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали уверенный рост благодаря обещаниям китайского правительства поддержать экономику страны.

Власти Китая намерены расширить масштабы снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса. Одновременно Пекин собирается поддерживать стабильность юаня и продолжать последовательную, но гибкую денежно-кредитную политику.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднимался в ходе торгов на 1,1% - до максимума за 6 недель, но к концу сессии несколько замедлил рост. В число лидеров роста вошли акции интернет-компаний.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,4% и 1,5% соответственно, гонконгский Hang Seng - почти 2%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, более широкий Topix - на 0,9%.

Индийский Sensex увеличился на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%.

Экспорт Индонезии сократился в декабре максимальными темпами за 1,5 года - на 4,62% в годовом выражении после падения на 3,28% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста на 1,8%.

В материковом Китае и Гонконге подорожали акции автопроизводителей и компаний, связанных с потребительским сектором, поскольку власти вновь пообещали предпринять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники. Цена бумаг SAIC Motor увеличилась на 1,1%, Gree Electric - на 2,9%, Great Wall Motor - на 3,7%, Midea - на 3,9%, Qingdao Haier - на 5,1%.

Вместе с тем выросла капитализация китайских производителей алкоголя, которые, как ожидаются, выиграют от новых стимулов: китайцы смогут больше потратить на алкоголь перед празднованием Нового года по лунному календарю, отмечают аналитики China Vision Capital Management. Стоимость бумаг Kweichow Moutai поднялась на 5,7%, до максимума с 22 октября, Tsingtao Brewery и Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory - на 10%.

Котировки акций японского производителя оптики, фототехники и эндоскопов Olympus Corp. подскочили на 17,5% после того, как сразу несколько аналитиков повысили оценки их стоимости.

В Сиднее выросли в цене бумаги нефтегазовых компаний, в том числе Beach Energy - на 4,2%, Woodside Petroleum и Santos - на 1,2%. Курсы акций нефтяных концернов повысились и в других странах региона: китайская CNOOC прибавила 4,1%, PetroChina - 2,2%.

Цена бумаг индийской Tata Steel уменьшилась на 0,7%. Еврокомиссия отложила решение о сделке по объединению европейских активов Tata Steel и ThyssenKrupp до 29 апреля.