Министр финансов США посоветовал мировым государствам не ввязываться в торговую войну

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

Он посоветовал каждому из государств "не реагировать в ответ".

"Сядьте спокойно, примите это и посмотрите, что из этого получится. Потому что, если вы ответите, будет эскалация", – сказал Бессент в среду вскоре после объявления Дональдом Трампом тарифной войны.

"Если вы не ответите, это (действующие тарифы) будет самой высокой точкой", – добавил он.

Белый дом объявил, что тарифы будут оставаться в силе до тех пор, "пока президент Трамп не определит, что угроза, связанная с торговым дефицитом и невзаимным отношением, лежащим в его основе, будет удовлетворена, решена или смягчена".

Бессент отметил, что цель тарифов – создать основу для долгосрочного экономического роста. "Мы возвращаемся на правильную траекторию".

Министр финансов добавил, что Конгресс США работает над принятием налогового законопроекта, поскольку администрация стремится сделать снижение налогов Трампа 2017 года постоянным.

"Чем быстрее мы получим определенность по налогам, тем быстрее мы сможем создать условия для возобновления роста", – сказал Бессент.