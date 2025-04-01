Приднестровье вернуло Молдове одолженные 3 млн куб. м газа

Газораспределительная компания Приднестровья "Тираспольтрансгаз" вернула Молдове одолженные в ходе энергетического кризиса 3 млн куб. м природного газа.

"В период с 26 по 31 марта 2025 года ООО "Тираспольтрансгаз" возвратило АО "Молдовагаз" 3 млн куб. м природного газа в соответствии с условиями контракта", - информирует пресс-служба АО "Молдовагаз".

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января, а также в связи с отказом Кишинева признавать и выплачивать долг Газпрому, Молдова и Приднестровье остались без поставок газа. При этом Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье были остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре воздуха на улице.