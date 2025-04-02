Акции Coinbase с начала года подешевели на 35%

Акции биржи Coinbase упали на 34,8% в I квартале 2025 года. Это стало худшим результатом компании с момента краха торговой платформы FTX в ноябре 2022 года.

На момент написания стоимость акций составила $174,52, тогда как в начале года они торговались на уровне $257.

Другие публичные криптокомпании, такие как MARA Holdings и Riot Platforms, также зафиксировали заметные убытки за I квартал. MARA потеряла 37%, Riot — более 32%.

В письме акционерам Coinbase заявила, что за I квартал получила около $750 млн от транзакций по состоянию на 11 февраля. Компания ожидает, что выручка от подписки составит $685 млн до $765 млн.

Точные финансовые итоги первого квартала компания должна опубликовать в мае.

Регуляторы продолжают отказываться от претензий к Coinbase. 27 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла дело против платформы за работу без регистрации.

Департамент финансовых учреждений штата Кентукки 1 апреля отказался от претензий к Coinbase, связанных с программой вознаграждений за стейкинг.

Ранее дела против биржи закрыли регуляторы Вермонта и Южной Каролины.

Кроме того, принадлежащая Илону Маску соцсеть Х потребовала заблокировать доступ Налоговой службе США (IRS) к данным пользователей Coinbase.

В пятницу компания подала заявление amicus curiae в поддержку интересов Джеймса Харпера, клиента биржи, чьи данные IRS запросила в 2020 году.

Напомним, 3 марта Coinbase потребовала предоставить данные о том, сколько SEC потратила на правоприменительные меры при экс-главе Гэри Генслере. Запрос подан в рамках Закона о свободе информации (FOIA).