Ответные пошлины США не распространяются на алюминий, сталь и полупроводники

Ответные пошлины, вводимые администрацией США, не распространяются на такие товары, как сталь, алюминий, сообщают американские СМИ.

Согласно информации, на сталь, алюминий, автомобили и так были объявлены другие пошлины США, и поэтому в данном случае в Белом доме решили не принимать дополнительные меры.

Не коснутся ответные пошлины и меди, фармацевтической продукции, полупроводников и изделий из пиломатериалов, против которых, как ожидается, США в скором времени введут отдельные пошлины.

В Белом доме, в свою очередь, пояснили, что минимальный размер ответных пошлин (10%) начнет действовать 5 апреля. А более высокие пошлины - 9 апреля.