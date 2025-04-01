Годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась до 2,2%

Потребительские цены в еврозоне в марте 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,3%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,6%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в марте повысились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,6% в феврале.

Цены энергоносителей снизились на 0,7% после повышения на 0,2% в феврале. Цены на промышленные товары выросли на 0,6% после такого же повышения месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,9% после роста на 2,7% в феврале. Услуги подорожали на 3,4%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Эстонии, Хорватии и Словакии (4,3%), Бельгии, Латвии и Литве (3,6%). Самый низкий рост цен наблюдался во Франции (0,9%), Ирландии (1,8%), Финляндии (1,9%).

В Германии инфляция составила 2,3% после 2,6% месяцем ранее, в Италии - 2,1% после 1,7%, в Испании замедлилась до 2,2% после2,9%.

Окончательные данные о мартовской инфляции будут обнародованы 16 апреля.