В Литве видят потенциал для увеличения импорта газа из США через терминал в Клайпеде

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас считает, что Литва может увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США через терминал в Клайпеде до "максимально возможного объема".

Вайчюнас, который на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что видит "большой потенциал" для более широкого сотрудничества с США в энергетической сфере, сообщает LRT.

"Импорт СПГ из США через Клайпедский СПГ-терминал может быть увеличен до максимально возможного объема, чтобы удовлетворить потребности всего региона", – отметил он после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом.

По словам Вайчюнаса, еще одна цель терминала – помочь удовлетворить потребности Украины в поставках газа, используя его мощности и литовско-польское газовое соединение (GIPL).

Вайчюнас и Райт также обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере развития чистой энергетики, включая ядерную энергетику, новые технологии и защиту критической энергетической инфраструктуры в регионе Балтийского моря.

Среди вопросов, которые рассматривались во время встречи, было потенциальное использование технологии малых модульных реакторов (ММР) в Литве.

В декабре прошлого года издание Financial Times писало, что в течение 2024 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского сжиженного газа.

Впоследствии группа из 10 стран Европейского Союза начала настаивать на усилении санкций против России путем введения дальнейших ограничений на природный газ и усиления контроля за соблюдением верхней границы цен на нефть.