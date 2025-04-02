Экспорт электромобилей из Китая в Северную Америку в январе-феврале упал в 6 раз

Китай в январе-феврале поставил в Северную Америку 1,323 тыс. электромобилей, что примерно в 6 раз (на 83%) меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного таможенного управления страны.

Экспорт в Европу сократился на 14% до 82,89 тыс. машин. При этом поставки в Азию выросли на 22% (до 136,5 тыс. электромобилей), в Африку - в 3,4 раза (до 4,3 тыс. машин).

Всего за два месяца текущего года из Китая было экспортировано 258,973 тыс. электромобилей, что на 4,3% превысило прошлогодний показатель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ведомства.

Среди стран, которые входят в топ-10 по объему экспорта электромобилей из КНР, было зафиксировано падение поставок в Бельгию (на 21%, до 30,89 тыс. машин), в Великобританию (на 13%, до 16,76 тыс.), на Филиппины (на 17%, до 17,85 тыс.), в Таиланд (на 19%, до 16,37 тыс.), в Южную Корею (на 20%) и в Испанию (на 28%, до 4,56 тыс.).

Между тем экспорт в Мексику подскочил в 4,3 раза (до 11,17 тыс. электромобилей), в Индонезию - в 2,2 раза (до 11,57 тыс.), в Турцию - в 8 раз (до 19,67 тыс.), в ОАЭ - на 23% (до 13,29 тыс.).