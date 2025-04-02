Последнее обновление: 02.04.2025 16:55

В Украине продали 50 вагонов конфискованного белорусского калия

Национальное агентство по поиску и управлению активами Украины (АРМА) реализовало очередную партию конфискованного белорусского калия через электронную торговую систему Прозорро.Продажи.

"Реализована продукция производства ОАО "Беларуськалий", которая находится в 50 железнодорожных вагонах общим объемом 3524 тонны хлорида калия. Итоговая сумма реализации составила 39,8 млн грн, включая таможенные платежи в размере 14,7 млн грн. В рамках аукциона стартовая цена выросла почти на 2,5 млн гривен", - говорится в сообщении АРМА.

Таким образом, депозитный портфель АРМА пополнился почти на 40 миллионов гривен. Эти средства будут направлены в том числе на закупку военных облигаций с целью поддержки сил обороны Украины.

Напомним, 28 марта агентство реализовало другую партию из 50 вагонов белорусского калия объемом 3469 тонн за 36,7 млн грн, а 3 марта – 61 вагон белорусского калия за 45,5 млн грн.



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